根據《財訊》報導，許多人以為行情走空買進「反向ETF」就萬無一失；其實，投資人在還沒搞懂投資工具之前，若是貿然押注，可能會造成看對方向、卻賠了大錢的窘境。

日前，三商美邦人壽因為「看空股市」，投資台股反向ETF，導致帳上出現巨額未實現損失。這不是首例，新壽2008年也曾投資美國標普反向2倍ETF，結果美股一路往上，造成新壽帳上投資損失高達兩三百億元，直到2015年才得以解決。

《財訊》報導指出，連專業投資機構都可能因為操作反向ETF不慎而慘遭重傷，一般小股民在還沒了解反向ETF本質之前，以為行情不好買入反向ETF就可以獲利，更是得小心。

迷思一》此消彼漲非翹翹板

資深分析師孫慶龍說，最近行情不好，積極型的投資人就會開始尋求放空操作。目前就大盤指數來說，看空操作的方式主要有三：布建期貨空單；放空台灣50ETF；買入反向ETF。

根據《財訊》報導，由於期貨槓桿比重約為10倍，因此風險最高，幾乎沒有看錯的空間。至於放空台灣50ETF則需要有券源，融券成本也較高，對於投資人相對不利。因此，最近最流行的，就是直接買入反向ETF，被視作最容易入手的標的。

「但為什麼台灣50ETF下跌一%時，台灣50反一卻沒有上漲1%？」接受《財訊》採訪時，孫慶龍說，這是許多投資人最常提出的問題。簡單地說，台灣50ETF是直接由現股比重所組合而成ETF，但台灣50反一卻是期貨商品。同時，為了要更貼近與台股大盤反向一倍的波動，因此台灣50反一是採取每日結算的方式；而這一計算過程會導致與累積報酬脫鉤。

例如，反向ETF股價下跌50%，未來需要上漲100%，才能回到當初的成本。這就是與反向ETF無法同步上漲的原因。

迷思二》短期避險不宜長抱

《財訊》分析，多數投資人一旦被套牢，就會習慣性長抱，等待解套。然而，資深分析師陳唯泰提醒，反向ETF千萬不可以這麼做。簡單來說，既然台灣50反一是以期貨商品追蹤指數，期貨商品本身就是以短線操作為主，不宜長抱。

以當年負油價的原油反向ETF來說，原油一瞬間暴跌的當天，反向ETF是與油價有著同步的反向漲跌幅度，但拉長時間後，因為期貨商品特性的關係，漲幅就跟不上了。