本土疫情升溫，台北市長柯文哲不久前預言，台北市5月18日就會達到單日確診累計達50萬例高峰，並提出「軟性封城」的概念；而台灣今(28日)單日確診人數達到1.1萬例，也讓台灣是否可能「封城」掀起討論。前民進黨立委郭正亮28日直言，「封城」沒有意義，就算真的封了，「台灣是個海島，要跑去哪裡？跑去台灣海峽嗎？」

柯文哲近日預言，光是在台北市，可能會於5月7日單日確診破萬，並且在5月18日達到累計50萬確診大關，他認為，新版的「3+4」居家隔離應該撐不了多久，如果台北市醫療量能爆滿，不排除會使用公權力軟性封城。

對於台灣單日確診破萬，有無可能全台都三級警戒「軟封城」？郭正亮28日在《中天新聞》政論節目「大新聞大爆卦」表示，封城要怎麼封？北北基桃生活圈根本就是一體的，就算真的封了，「台灣是個海島，要跑去哪裡？跑去台灣海峽嗎？」

郭正亮坦言，上海跟台灣的狀況是不一樣的，上海是因為陸地相連，所以才要小區式封管，但後來變成全上海感染淪陷，所以才把上海封起來，主要是防止疫情外溢到其他省市，因為其他省市資源沒有上海多，所以封是有原因的。

主持人追問：「所以台灣封城沒有意義？」郭正亮表示，沒有意義，因為台灣民眾本來就是來來去去，加上北北基桃4縣市人口就已經1000萬了，重災區又在這4縣市，每天確診就佔3分之2，這樣是要怎麼封？要封可能真的不容易。

郭正亮不諱言，現在要回到三級警戒也做不到，因為之前編列的8400億元紓困預算，現在花到可能只剩下不到1500億元，現在如果要餐廳等民生行業停業，難度是很大的，而且這樣封，很多人會受不了，之前撐下來的商家，可能又會因為封城再倒一遍，這樣要怎辦？