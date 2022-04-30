國內疫情升溫，居家隔離的人數與快篩試劑的需求量也隨之增加。一名急需快篩試劑的男網友抱怨，排隊購買快篩試劑時，聽到前方的大媽喊著「加減排隊買一買」，讓他相當傻眼，不少網友也痛批，「跟口罩之亂一樣」、「更多人買了結果不敢用，買來家裡供奉的」。

一名男網友29日在臉書社團「爆怨公社」發文指出，因為足跡和確診者重疊，情急之下只好去藥局排隊買快篩試劑，但排隊過程中聽到有大媽喊著，「加減排隊買一買」，甚至打電話給其他友人，要對方也排隊加減買，讓他氣憤直呼，「把東西留給有需要的人很難嗎？」

貼文一出，不少網友痛批，「跟口罩之亂一樣」、「台灣人就是喜歡排隊」、「每次只要缺什麼在排隊，這些婆婆媽媽永遠不會缺席，就算政府再怎麼宣導還是一樣」、「那些加減排的很傻，他們沒想到很多搶買快篩是確診、居隔第一圈周遭親友，風險性偏高」、「更多人買了結果不敢用，買來家裡供奉的」。

不過也有人認為，「他們也沒錯，至少家裡要備著啦，不然突然被匡列隔離，是要到哪裡找快篩來解隔」、「若不是要囤的，買了備著總好過要用買不到，以現在這種傳染速度，怎麼會知道自己會不會突然也變接觸者」、「備個一盒預防，不然等有症狀想確認，卻買不到快篩也麻煩」。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至今（30日）中午12點，家用快篩試劑實名制情形，已有1746家可販售機構完售，共售出17萬9099份，民眾出門購買前，建議預先透過「COVID-19實名制快篩試劑地圖」查詢是否有貨，以免撲空。