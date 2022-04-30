徐巧芯質疑唾液快篩「跟高端有關」 陳時中：正常公司產品沒分藍綠

國內首款唾液快篩昨（29日）審核過關，卻被爆料股東是高端的副董事長兼總經理陳燦堅，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，這是正常公司、正常程序，廠商與產品都不分藍綠，是根據科學依據及法律程序來辦，使用上也會參酌專家意見來規劃。

根據中央流行疫情指揮中心統計，至今日中午12時，家用快篩試劑實名制販售情形，可販售機構家數為4957家，已完售1746家；今日可售出40萬1466人份，已售出17萬9099份、約44.6％。

至於目前還有多少快篩試劑正在申請進口、何時可以核准，陳時中表示，有相關技術性資料以及有認定的國家，是技術性真的經過審過，都會依程序審核，要經過實質審查、技術資料完備才能進來。陳說，相信進口藥商對相關技術要求很瞭解，規定不是今天才開始做，一直都有要求在。

另外，有身分證字號尾數單號的民眾，今日嘗試購買快篩，結果發現成功。疫情指揮中心指揮官陳時中說，經查是系統設定問題，已修復解決。