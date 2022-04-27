台股今盤中再破底，跌逾400點，股價創近1年新低價；台股跌跌不休，而4檔台股反向ETF群益臺灣加權反1(00686R)、富邦臺灣加權反1(00676R)、國泰臺灣加權反1(00664R)、元大台灣50反1(00632R)今天盤中皆反彈逾2個百分點。

雖然4檔反向ETF指數今盤中均創今年以來新高，但就基本面來看，經濟部統計處公布3月製造業生產指數與工業生產指數，均創同期新高並連續26個月正成長；而在投資與出口雙強下，台灣經濟研究院最新預測亦維持今年台灣GDP成長率4.1%不變，元大投信認為，台股在度過短線亂流後，續走長多格局值得期待。

產業指標台積電(2330)維持2022年營收年成長與資本支出目標，第一季財報在先進製程與新台幣貶值的帶動下，營收與獲利雙雙優於財測，並創歷史新高，毛利率則超越財測高標，其中車用與高速運算營收成長最為強勁，是科技股中長線展望定心丸。建議第二季關注晶片升級、高速傳輸、AI晶片、電動車與Server趨勢相關題材，並把握原物料行情，作為第二季操作重點。

本週將迎超重量級科技股財報週，由Alphabet、Microsoft打頭陣，接著Meta、Twitter，然後是Apple、Amazon、Intel等，目前市場對於財報反映明顯，就算對營收、獲利下修已有準備，但若表現太差還是有可能股價重挫，拖累科技股族群表現。另本週美國將公布3月份的核心PCE數據，亦是5月FOMC會議前重點指標。