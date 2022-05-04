銅箔基板廠聯茂(6213)公布第1季財報，每股盈餘為2.11元，為歷年同期新高，儘管第2季變數不少，聯茂預估，全年營收可望再創新高，美系外資、亞系外資及日系外資看法不一，聯茂今天盤中股價反彈走高。

聯茂第1季合併營收達82.7億元，季增3.0%，年增11.8%，創歷年同期新高及單季歷史次高，歸屬母公司淨利為8.1億元，季增0.2%，年增25.9%，創歷年同期新高，每股盈餘為2.11元；烏俄戰爭、中國大陸部分地區疫情封控、物流運輸阻塞和通貨膨脹為第2季產業增添變數，但隨著Intel Eagle Stream與AMD Genoa伺服器新平台推出，以及車用晶片短缺情形陸續改善，聯茂預估，全年營收可望再創新高。

聯茂財報公告後，美系外資、亞系外資及日系外資出具最新報告，其中美系外資將聯茂2022/2023/2024年收入預測下調4%/3%/2%，以將較高的未來幾個季度的材料成本/運輸費用高於預期(下調2022/2023/2024GM by 0.9個百分點/0.3個百分點/0.2個百分點)，維持「中立」評等，目標價為125元；亞系外資最新報告指出，由於更高材料成本和需求不確定性，短期內2022年第1季毛利率因利用率降低、原材料成本上升和疲軟錯過大陸封鎖期間的消費電子產品需求受到影響，我們下調2022/2023每股盈餘3%/7%，以反應更高的材料成本和較慢的需求拉動，維持「優於大盤表現」評等，目標價118元；日系外資重申「買進」評等，目標價為148元。