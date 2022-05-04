半導體設備廠均華(6640)董事會通過2022年首季財報，受惠客戶訂單出貨暢旺、本業獲利顯著提升，歸屬母公司稅後淨利跳增至0.79億元，季增達近1.71倍、年增達11.87倍，每股盈餘（EPS）達2.92元，雙創歷史新高。

均華2022年首季合併營收3.94億元，季增0.87％、年增達58.16％，改寫歷史次高。毛利率「雙升」至40.82％，創同期新高、歷史第三高。營業利益0.85億元，季增達2.36倍、年增近17.15倍，改寫歷史次高，使營益率衝上21.68％、改寫歷史新高。

在營收規模擴大、本業獲利顯著提升下，均華2022年首季歸屬母公司稅後淨利達0.79億元，季增達近1.71倍、年增達11.87倍，每股盈餘達2.92元，遠優於去年第四季1.09元及同期0.22元，雙雙改寫歷史新高。

均華受惠半導體先進封裝客戶需求強勁，去年營運表現強勁。同時，與母公司均豪攜手志聖合組G2C+聯盟，借助三方在半導體、顯示器與印刷電路板（PCB）的專長，合力搶攻半導體一站式服務商機，隨著客戶採購效益顯現，同步挹注成長動能。

展望後市，由於半導體產業持續暢旺、客戶需求維持強勁，均華在手訂單金額續創新高，並持續深耕高階封裝、先進封裝領域，並擴增micro LED等新應用，看好可望持續挹注業績成長，帶動2022年營運再創新高。

均華2021年合併營收創14.82億元新高、年增達68.96％，歸屬母公司稅後淨利1.57億元、年增達近2.54倍，每股盈餘5.84元，雙創歷史新高。董事會決議擬配息5元，金額創歷年新高，盈餘配發率達85.62％。公司將於6月23日召開股東常會。