醫療設備製造商西門子醫療(Siemens Healthineers)周三公布上季營收和獲利上升，並且由於新冠肺炎快速檢測的需求增加，上調了2022財年的目標。

該公司表示，現在預計檢測部門(包括新冠抗原快速檢測)在本財年會創造約13億歐元(約13.7億美元)的營收，遠高於此前7億歐元的預測。

因此，公司預計整體營收成長率將在5.5%至7.5%之間，高於原先的3%至5%財測，每股盈餘也會提高到2.25至2.35歐元間。

執行長Bernd Montag說，面對前所未有的挑戰，公司業務繼續展現出強大的韌性和復原能力。在此基礎上，再加上快速抗原檢測的大量需求，使得我們上調了對本財年的展望。

西門子醫療第二財季(1~3月)營收為54.60億歐元，年增15.8%；營業利益9.80億歐元；淨利為5.83億歐元，年增30%；每股基本盈餘0.52歐元。