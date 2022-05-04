當地時間5月3日，美國國務院宣佈，國務卿布林肯(Antony Blinken)將於5日發表講話，概述拜登政府的對華政策。

據美國政治新聞網站Politico稍早時報導，布林肯將強調拜登政府現有的對華政策是根據上一屆川普政府的政策制定的，並將概述總體戰略，而不會討論細節。

布林肯的講話之後，美國-東協元首峰會將於5月12至13日舉行，美國總統拜登5月20至24日將出訪韓國和日本。