美國務院：國務卿布林肯5日將概述美國政府對華政策 12:432022/05/04 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國務卿布林肯(Antony Blinken)。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 當地時間5月3日，美國國務院宣佈，國務卿布林肯(Antony Blinken)將於5日發表講話，概述拜登政府的對華政策。 據美國政治新聞網站Politico稍早時報導，布林肯將強調拜登政府現有的對華政策是根據上一屆川普政府的政策制定的，並將概述總體戰略，而不會討論細節。 布林肯的講話之後，美國-東協元首峰會將於5月12至13日舉行，美國總統拜登5月20至24日將出訪韓國和日本。 王國材：盼5月23日朝野協商前獲共識 香港5／19起放寬第二階段社交距離防控措施 #布林肯 #對華政策 #5月 #概述 #國務卿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無線物聯網通訊模組品牌商正基科技5月4日起競拍 24日掛牌 17:332022/05/03 財經 擬祭第6輪制裁 歐盟最快5月4日提案禁俄油 04:102022/05/03 國際大事 布林肯5日發表演說 勾勒美國對中國政策 11:112022/05/04 國際 花蓮今增393例破新高 衛生局估5月中旬將現疫情高峰 19:062022/05/02 生活 《基金》近47萬股東注意 00878配息報你知 12:282022/05/03 財經 闢新戰場 英媒曝俄準備出兵摩爾多瓦 時間點曝光 08:582022/05/03 國際 《期貨》5月台指期開盤小漲33點 金融期及電子期聯袂開高 09:012022/05/04 財經 台東縣國小學童今打莫德納 紅葉國小施打率逾8成 10:242022/05/04 生活 竹市國中小新生入學報到至5／7 市府籲採網路登記 13:292022/05/03 生活 《期貨》5月台指期開盤下跌94點 金融期及電子期齊開低 09:002022/05/03 財經 立夏災難攪局 3類人小心突發事件 紅色警報這天解除 07:002022/05/04 運勢 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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