無線物聯網通訊模組品牌商正基科技（6546）將於5月24日掛牌上櫃，上櫃前現金增資發行普通股於公開承銷部分，共計5,095張，其中4,076張採競價拍賣。競價拍賣從5月4日起至6日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為83.48元，每標單最低為1張，最高519張，以價高者優先得標，開標時間為5月10日上午10點。

正基科技主要業務為無線物聯網通訊模組，專注於研發、 設計、行銷及技術支援，以AMPAK自有品牌，提 供無線物聯網通訊原廠解決方案，聚焦高毛利之 AIoT、工控自動化、車載、醫療應用市場。正基科技108、109年度及110年之營業收入分別為21.9億元、26.7億元及33.9億元；毛利率分別為12.9％、21.6％、22.3％；EPS分別為1.31元、4.76元及6.78元，營業規模持續擴大110年營收較去年同期成長27.25％，營收呈現逐年成長之態勢。

萬物皆連網趨勢下連網模組需求強勁，正基提供軟硬體支持及無線傳輸整合專業，可以完全解決產品開發商的整合連網功能進入門檻問題。物聯網客戶群多樣化，更有不同的作業系統及應用，非傳統的Windows或 是Intel平台；正基投入軟體研發多年，不僅能直接 迅速支援產品的開發整合、協助客戶解決產品和無 線模組的軟硬體整合及各國安規問題，且能以標準品為不同客戶做客製化服務。

隨著AI、5G、IOT及自動駕駛等終端應用崛起，正基憑藉著領先業界的整合技術，即時掌握了客戶產品的最新趨勢，預期未來在AI物聯網概念的浪潮下，正基將扮演先驅的重要角色，在資本市場大放異彩。