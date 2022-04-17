為讓台灣學術網路（TANet）使用者在全國各地可以跨縣市、跨學校漫遊連通，教育部委託東華大學維運「台灣學術網路無線網路漫遊交換中心」，建置校園無線網路漫遊交換系統，全天候提供無線網路漫遊交換服務，提高師生使用無線網路進行教學活動的便利性。

教育部表示，至110年底國內已建置連線單位共291間，其中包含大專院校45間，高中職216間，縣網中心及其他政府機關等共30間。上網者皆可使用自己原學校（或單位）的電子郵件帳號及密碼，直接登入無線網路服務，連網使用教育雲相關教育資源，提升資訊輔助教學的成效。

目前全國相關學術研究機構、非營利性財團法人、縣市教育網路中心及其縣市所屬國中小、大專院校、高中職，已加入學術網路單位達537間。去年全國遭逢疫情影響，各校師生居家學習，透過漫遊中心使用無線網路漫遊交換機制連線人數共有5萬6752人，平均每個月連線人數約4729人左右。

漫遊中心與APAN(Asia Pacific Advanced Network)中心簽署eduroam無線網路漫遊服務交換機制協定備忘錄已行之有年，目前範圍涵蓋亞洲、澳洲、歐洲、南北美洲、非洲之學術單位等109個國家，對於漫遊連線者而言，除了在台灣可享受跨校無線網路漫遊帶來的便利性之外，於國外亦可不受阻礙地享有相關服務。