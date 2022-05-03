國泰永續高股息ETF(00878)今日（5月3日）進行第一階段配息公告，預估配息金額每單位發放新台幣0.32元現金股利，有機會創下歷年來配息金額的新高，至於每單位實際配發金額將在5月13日公布，除息日則訂在5月18日，投資人最晚只要在5月17日前持有或申購，皆可參與本次配息。00878是國內首創季配息機制的台股ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃，加上ESG選股奏效，在今年台股上沖下洗的過程中，展現其超凡的「抗震力」，有8成的交易日，在大盤下跌時，00878所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數甚至反漲！本次公告為2022年第2次配息。

根據臺灣集中保管結算所資料，截至4月29日，00878受益人數已衝破46萬人大關，為468,218人，年增約220%，規模達新台幣640億元，年增239%，堪稱國民存股型ETF，同時也是目前國內規模最大的ESG主題ETF，可見結合高股息與ESG的投資理念深獲股民青睞。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，全球聚焦5月FOMC利率會議，市場預期升息2碼，近期的金融市場的震盪可被視為對美國聯準會鷹派言論的壓力測試，VIX恐慌指數4月份以來，從原本的18%一路上升至33%，未來隨著升息政策時間表逐漸明確後，利空出盡的可能性就會增大。故此時危機也是轉機，以台股大盤來看，過去兩次在Fed升息後的1個月雖下跌逾5%，但升息後的1、2季，台灣加權指數平均漲幅分別能達4.2%、6.12%，因此可趁勢把握觸底反彈機會，低接布局。國內疫情擴大打擊市場信心，短期震盪仍難免，投資上較宜以「價值投資」角度切入為主，尋求具有低本益比、低股價淨值比，以及較高的股息收益率的標的或是透過ETF介入，都是不錯的投資選擇。

法人提醒，投資人在篩選高股息ETF時，除了關注帳面股息率以外，也要留意資本增值表現，以免賺了股息卻賠了價差。