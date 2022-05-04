DRAM廠南亞科(2408)2022年4月份合併營收新台幣65.98億元，月減2.11%、年減10.76%。前4月合併營收為新台幣265.45億元，年增5.65%。外資、投信回補持股下，南亞科周三平盤上下震盪，收漲0.30%報66.1元，成功收復月線。

南亞科111年第1季合併財務報告業經董事會決議通過，第一季營業收入為新台幣199.46億元，季減6.8%、月增12.5%，寫下同期最佳。首季營業毛利為新台幣87.50億元，毛利率43.9%，季減5.5個百分點、年增14.8個百分點。營業利益為新台幣62.62億元，營業利益率31.4%，季減6.1個百分點、年增14.3個百分點。本期稅後淨利為新台幣65.50億元，季增30.2%、年增15.3%，淨利率32.8%。單季每股盈餘為新台幣2.11元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.97億股計算)。相較去年第四季的2.08元、去年同期的0.88元成長。

第一季DRAM平均售價季減中個位數字百分比，銷售量季減1%。新台幣貶值造成匯兌有利影響營收0.5%。第二季雲端伺服器續強、消費型電子市場穩健、手機及PC市場受到季節性、通膨及區域政治不確定因素影響需求趨緩，南亞科總經理李培瑛表示，本季DRAM平均銷售價格可望較上季持平或小跌5%以內，整體需求方面，需求有正有負，表現穩健，需觀察俄烏戰況、疫情封城、全球通膨等外在因素對終端消費性電子需求影響。

在供給方面，供應商庫存相對健康，仍須留意各供應商動態資本支出影響供給量成長。

在需求方面，伺服器方面，雲端資料中心需求持續領先成長，DDR5下半年小量導入市場。5G智慧手機滲透率提高，搭載量增加，惟手機整體成長趨緩。PC版圖，在商務及電競機種需求增加、消費型機種需求減緩，通膨壓力增溫影響消費力道。而消費型電子終端產品，網路通訊、智慧穿戴、智慧家庭等需求穩健；車用仍受供應鏈影響。

南亞科預估今年資本支出預算不超過新台幣284億元為上限，其中包括10奈米製程技術量產、新廠建置、研發及一般性支出等。