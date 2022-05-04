瑞士衛浴設備和排水管製造商吉博力(Geberit)周三表示，由於原物料價格上揚和瑞士法郎的走強，抵銷了銷售增加的影響，第一季營業利益下跌5%。

該高級陶瓷和淋浴設備商說，由於金屬、塑膠和其它原物料，以及運輸和能源成本上漲，公司今年1~3月營業利益下跌至2.63億瑞士法朗(約2.68億美元)。

吉博力說，原物料價格約年增24%，能源成本幾乎翻倍。

公司預計第二季原物料價格會繼續上漲，季增約10%。然而公司今年會「大幅提高」售價，以彌補此一損失；吉博力在今年一月和四月已經分別提高產品售價約1.5%和2.5%。

吉博力說，已經看見營建業的強勁需求。該公司產品普遍被使用於新建案和新的裝修案件，因此被視為是營建業未來健康狀況的指標。

在現有股票回購計畫結束後，吉博力計畫最遲在第三季提出一項新的高達6.5億瑞士法朗的股票回購計畫，時間兩年。