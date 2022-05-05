封城衝擊物流 華孚4月營收月減21.95％ 15:362022/05/05 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華孚（6235）今日公佈4月份自結合併營收為新台幣2.67億元，較3月份的3.42億元減少21.95％，主要係受大陸上海及昆山地區因實施新冠肺炎疫情防控措施而影響物流體系，造成出貨延遲所致；相較於去年同期的2.1億元增加27.33％。 累計合併營收1至4月底初估為11.91億元，較去年同期的8.46億元增加約40.76％。 陸封控衝擊 毅嘉4月營收月減13.7％ 陸封城干擾 研華Q2營收估季減5％ #華孚 #封城 #月營收 #公佈 #合併營收為新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》4月營收年減16％ 和勤：運輸已恢復 16:102022/05/03 財經 陸封城干擾 研華Q2業績估季減5％ 04:102022/05/05 證券．權證 遭封控波及 毅嘉4月營收月減13.7％ 22:022022/05/03 財經 《半導體》南亞科4月營收雙減 前4月增5.65% 16:102022/05/04 財經 慧洋4月營收獲利創新高 自結每股稅前盈餘1.86元 20:332022/05/04 財經 德微4月營收再創新高 Q2毛利率有望高於預期 20:232022/05/04 財經 晶技4月營收11.5億元 月增1.3％ 21:522022/05/04 財經 牧德四月營收1.91 億元，首季毛利率58.41％ 11:472022/05/05 財經 宏捷科Q1每股賺0.24元 19:142022/05/04 財經 《國際金融》企業樂觀財報 歐股小幅彈高 16:192022/05/03 財經 最旺首季！群電三率三升 Q1每股賺1.93元 15:132022/05/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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