華孚（6235）今日公佈4月份自結合併營收為新台幣2.67億元，較3月份的3.42億元減少21.95％，主要係受大陸上海及昆山地區因實施新冠肺炎疫情防控措施而影響物流體系，造成出貨延遲所致；相較於去年同期的2.1億元增加27.33％。

累計合併營收1至4月底初估為11.91億元，較去年同期的8.46億元增加約40.76％。