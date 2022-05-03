受到昆山封城波及零組件供應影響，毅嘉（2402）4月接單暢旺，但營收卻月減13.7％、降至5.52億元，毅嘉表示，封控讓客戶需求遲緩、影響短期營運展望，不過仍看好今年有機會逐季回溫。法人則表示，毅嘉5月接單超過6億元，物流還是不順暢，對5月營收恐怕會有影響。

毅嘉中國廠位於蘇州，3月底到4月底之間上海、昆山陸續陷入靜態管理，而且部分蘇州地區也為了配合當地政府防疫措施而停工時，毅嘉蘇州廠生產完全沒有受到封控的影響，然而，毅嘉蘇州廠卻因為不少供應商位於昆山、物流受阻而被波及，比如說，生產很容易因為原材料斷供而暫停，做出來的軟板缺乏塑膠托盤這類的包材而無法出貨，就算能夠出貨，位於封控地區的客戶也很不容易進料、生產。

也因此，毅嘉即使4月訂單接單量與3月相仿，營收卻下滑至5.52億元、月減13.7％，只比缺半導體零組件的去年同期增加1％，累積前四月營收為23.04億元，年增7％。

展望第二季度，毅嘉表示，疫情封控導致部份客戶需求遞延，毅嘉的短期營運因而面臨挑戰，但全年度營運穩健成長的大方向趨勢，仍然沒有改變。

法人表示，雖然俄烏戰爭影響部分歐洲車廠零組件供應，不過毅嘉的車用訂單依然穩定，5月接單也有6億多元，維持與3、4月差不多的水準，5月1日開始昆山已經緩步復工，當地政府雖然宣稱要打通物流，然而物流狀況仍舊不妙，昆山往返蘇州以往單程僅需1小時左右，現在單程的物流時間是2、3天，對生產、出貨的安排造成困擾，是5月營收的挑戰。