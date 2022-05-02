大陸住房和城鄉建設部1日在湖南長沙設主會場召開視訊會議，要求吸取湖南長沙4月29日居民自建房倒塌事故教訓，對房屋市政工程安全生產工作再督促、防範安全生產重特大事故發生，各地要繼續做好農村房屋安全隱患排查整治，細化分類整治措施，徹底消除安全隱患，並對當地城市範圍自建房進行摸底研判，

會議中要求，各地住房和城鄉建設部門要建立主要負責同志親自抓安全的工作機制，及時制定發布相關措施，確保各項政策措施、人員配置與工作落實到位，把安全生產治理行動的各項要求落到每個企業、每個專案和每名從業人員，嚴查重大安全隱患，嚴查違法違規行為，把安全生產工作抓嚴抓實抓到位。

根據大陸央視報導，會議要求，應借鑒農村房屋安全隱患排查整治工作經驗做法，結合「兩違清查」成果，研究制定排查整治方案，特別是對經營性自建房及此前農村房屋安全隱患排查整治範圍之外的自建房，要進行全面徹查，做到不留死角、不留盲區。對存在嚴重安全隱患的經營性自建房，要立即停業，並及時採取有效管控和整治措施，堅決防止倒塌等事故發生。

此外，會上還要求須加快研究完善房屋建築安全管理各項制度，包含房屋體檢制度來強化房屋全生命週期的安全保障；研究建立房屋養老金制度，更好解決既有房屋維修資金來源問題，並研究建立房屋品質保險制度，以市場化手段進一步完善工程品質安全監管機制。

湖南省長沙市一棟疑似違規加蓋的8層老舊樓房，4月29日中午突然倒塌，當地官方表示據初步調查，倒塌房屋是居民自建房、共8層，「承租房對房屋有不同程度的結構改動」，具體倒塌具體原因正在深入調查中。