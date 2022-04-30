大陸國家統計局30日公布，4月製造業採購經理指數（PMI）為47.4，比上月下降2.1，為25個月來低點。受疫情影響，部分企業減產停產。企業生產明顯下降，市場需求繼續走低。

國家統計局也公布，4月非製造業商務活動指數為41.9，比上月下降6.5；綜合PMI產出指數為42.7，比上月下降6.1。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，期間生產與需求兩端降幅加大。本輪疫情點多、面廣、頻發，部分企業減產停產。生產指數和新訂單指數分別為44.4和42.6，比上月下降5.1和6.2，企業生產明顯下降，市場需求繼續走低。

趙慶河指出，4月供應商配送時間指數繼續下降，生產成品庫存指數升至近年高點，不少企業反映物流運輸困難加大，甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。