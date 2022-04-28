九豪昆山廠28日起閉環恢復生產 10:432022/04/28 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陶瓷基板廠九豪（6127）28日公告，持股100％之昆山廠獲當地主管機關審核通過，自4月28日起可閉環逐步恢復生產。 九豪昆山廠為公司主要產能重鎮，該公司盤前公告，九豪精密陶瓷（昆山）有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫政策，自4月28日起可閉環逐步恢復生產，九豪將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。 雷科、臺慶科昆山廠 停工至27日 清明連假＋復工無期 4月營收不妙 #九豪 #昆山廠 #閉環 #恢復生產 #配合當地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長三角大廠復工 無助中小台企 04:102022/04/21 產業財經 和碩3大廠停工 4月營收恐明顯下滑 04:102022/04/25 財經要聞 陸封控 台郡Q2營運保守 04:102022/04/27 證券．權證 九豪昆山廠 延長停工至4/20 19:152022/04/19 財經 封城影響 自行車3雄出貨遞延 04:102022/04/26 證券．權證 《國際產業》業績好到爆 特斯拉盤後漲5.5% 10:092022/04/21 財經 白名單666家 上海大規模復工 04:102022/04/18 財經要聞 鴻海昆山兩廠染疫停工 04:102022/04/26 財經要聞 優群首季獲利 同期新高 04:102022/04/23 證券．權證 樂觀看景氣 群創：清晨快到了 14:042022/04/27 財經 《電子零件》凡甲蘇州廠復工 拚正常營運 09:122022/04/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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