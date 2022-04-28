陶瓷基板廠九豪（6127）28日公告，持股100％之昆山廠獲當地主管機關審核通過，自4月28日起可閉環逐步恢復生產。

九豪昆山廠為公司主要產能重鎮，該公司盤前公告，九豪精密陶瓷（昆山）有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫政策，自4月28日起可閉環逐步恢復生產，九豪將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。