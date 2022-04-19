九豪昆山廠 延長停工至4/20 19:152022/04/19 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昆山台商第三度延長停工大限已到，19日為截止日，仍有廠商接續公告停工至4月20日，九豪（6127）就在19日盤後公告，將繼續延長停工至4月20日。 九豪表示，昆山之子公司九豪精密陶瓷（昆山）有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，延長停工至4月20日。公司將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康，目前對財務業務暫無重大影響，若有重大影響將另行公告。。 太倉廠續停工 桂盟：其他廠支援 清明連假＋復工無期 4月營收不妙 #九豪 #延長 #停工 #配合當地 #昆山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桂盟蘇州太倉廠停工期延長至4/24 股價疲軟 15:552022/04/18 財經 物流調度 台商科技業各顯神通 04:102022/04/19 財經要聞 《光電股》停工擾局 億光低迷 16:592022/04/19 財經 史畢斯逆轉秀 奪美巡生涯第13冠 04:102022/04/19 運動天地 21日揭曉 特斯拉財報 中國停工成焦點 04:102022/04/18 全球財經 同致 周線反彈向上 04:102022/04/17 證券．權證 特斯拉Q1財報將出爐 上海廠18日可望復工 09:222022/04/17 財經 面對防疫管控升級 國巨：蘇州廠營運正常 04:102022/04/18 財經要聞 台商大本營 江蘇昆山「無疫企業」可優先申請復工 21:472022/04/18 兩岸 紓困特別條例 再延一年 04:102022/04/18 財經要聞 億光蘇州廠停工 損失難評估 04:102022/04/19 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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