昆山台商第三度延長停工大限已到，19日為截止日，仍有廠商接續公告停工至4月20日，九豪（6127）就在19日盤後公告，將繼續延長停工至4月20日。

九豪表示，昆山之子公司九豪精密陶瓷（昆山）有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，延長停工至4月20日。公司將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康，目前對財務業務暫無重大影響，若有重大影響將另行公告。。