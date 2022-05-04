受到疫情、戰爭影響，加劇散裝航運船舶供不應求情況，慧洋-KY（2637）公告4月合併營收獲利雙創歷史新高，自結4月稅前盈餘13.86億元，自結每股稅前盈餘1.86元，累計前四月稅前盈餘40.56億元，自結每股稅前盈餘5.43元。

慧洋指出，4月上旬大陸防疫封城，使得港務作業停擺，市場貨物交易量下滑，散裝運價指數因此走跌。慧洋目前雖有近三成船舶租金為指數連結，但因3月共有11艘船舶換約，享受租金調漲於4月完全反映，接著4月也有6艘船舶換約調漲，推升4月份營收不減反增。

慧洋4月合併營收24.02億元、年增73.76％，主要受惠中小型船舶需求攀升，營業利益率高達56％，累計前四月合併營收達81.43億元、年增65.54％，皆創歷年同期新高。

慧洋同步自結獲利，4月營業利益13.39億元，稅前盈餘13.86億元，自結每股稅前盈餘1.86元；累計前四月稅前盈餘40.56億元，自結每股稅前盈餘5.43元。

目前散裝航運市場仍處於供不應求狀態，慧洋預期，在五一長假及黃金周結束後，有機會觀察到運價指數有較明顯的反彈。

即便去年基期已高，慧洋仍樂觀今年度換約漲幅可達三成以上，超前部署業界最多數量與最高比重節能散裝船舶，更具競爭優勢。