牧德科技（3563）公布4月營收約1.91億元，月減6.18%，年減17.24%。並通過董事會發佈2022年第一季合併財務報告，第一季合併營收為6.11億元，年減11.22%，毛利率58.41%，每股稅後盈餘 4.07 元，每股盈餘較去年減少0.74 元。
牧德表示，每股盈餘減少主要係因營收減少及毛利率下降，主要係因產品及銷售客 戶組合改變，另近期原物料波動頻繁也稍微受到影響。近期大陸封城，間接影響出機，以目前能掌握的訂單來看，公司將審慎應變未來狀況，做好準備。
牧德科技（3563）公布4月營收約1.91億元，月減6.18%，年減17.24%。並通過董事會發佈2022年第一季合併財務報告，第一季合併營收為6.11億元，年減11.22%，毛利率58.41%，每股稅後盈餘 4.07 元，每股盈餘較去年減少0.74 元。
牧德表示，每股盈餘減少主要係因營收減少及毛利率下降，主要係因產品及銷售客 戶組合改變，另近期原物料波動頻繁也稍微受到影響。近期大陸封城，間接影響出機，以目前能掌握的訂單來看，公司將審慎應變未來狀況，做好準備。
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