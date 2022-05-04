不擔心通膨，台嘉碩（3221）看好全球解封後需求上升，預估今年全年營收可望成長雙位數百分比，第二季營收也會比第一季成長，至於第二季石英元件本業的毛利率則有機會在產品組合、匯率等有利因素下，比第一季增加1、2個百分點，而轉投資的嘉碩生醫今年第一季已經損益兩平，第二季有機會貢獻母公司毛利率1、2個百分點，全年可望挑戰獲利。

台嘉碩自從轉投資的嘉碩生醫成為快篩國家隊的一員後，營運前景備受關注，台嘉碩繼首季繳出EPS 0.82元的成績單後，台嘉碩在法說會中表示，第二季在有利的產品組合推升下，預期營收將較首季 7.18億元成長，本業石英元件的毛利率，也可望在產品組合、匯率等有利因素下，比第一季上揚1、2個百分點，雖然通膨問題讓下半年需求蒙上陰影，不過台嘉碩董事長黃鈺同看好全球解封將帶動需求成長，預期今年營收有機會比去年成長雙位數，下半年仍有旺季可期，上、下半年營收比重為45比55。

面對昆山封控嚴重影響台灣電子供應鏈4月營收，台嘉碩則認為，華東地區終端客戶因為封控而延後拉貨，不過隨著封控力道逐步放鬆，預估對產業影響程度不會超過10％，而在客戶重複下單方面，台嘉碩也認為重複下單在過去半年已經消化的差不多，反而是因為昆山封控後以及中國其他省市也時不時陷入封閉管理，讓客戶願意下長一點的訂單。

而在轉投資的嘉碩生醫方面，台嘉碩表示，嘉碩生醫成立至今第三年，在今年第一季已經達到損益兩平，隨著嘉碩生醫響應政府徵召、加入快篩國家隊後，雖然徵用的快篩毛利率比嘉碩生醫賣專業版給企業用戶來得低，不過不僅不會影響母公司毛利率，嘉碩生醫第二季甚至不排除貢獻母公司毛利率1～1.5個百分點，並有機會在今年首度出現年度獲利。

台嘉碩表示，加入快篩國家隊只是嘉碩生醫的第一步，接下來的商機在於企業照顧員工健康，嘉碩生醫已經以SAW技術開發出只需要一滴血、不到5分鐘的時間，便可測出是否感染過COVID19、體內疫苗抗體濃度的免疫定量檢測的便攜式平台，號稱準確度與檢測中心、醫療院所所使用的大型機台差不多，另外嘉碩生醫也以同樣的技術開發出從膽固醇檢測亞健康、降低心血管疾病風險的便攜式平台，初期都是先以賣耗材為商業模式，接下來則考慮與保險公司合作、打造新的商業模式，是嘉碩生醫在快篩之後的新藍海。