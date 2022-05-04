全球疫情爆發後，口罩成生活必備品，遠東商銀Bankee社群銀行主打產品共創、利潤共享、大家共好，持續與客戶共創線上分行，並長期邀請客戶共創產品，如夢想金融卡面、鐵粉投票、創意提案等，這次舉辦趣味的口罩金句共創活動，吸引近1,500人參與，以4D立體醫療款式獲最高票。

遠東商銀表示，疫情期間規畫長期舉辦的「Bankee 罩你共創口罩金句」活動，5月第一波推出三大金句口罩，之後將月月舉辦、月月贈送，誠邀民眾透過數位力、社群力，每個月一同齊聚雲端，共襄盛舉。這次發財金句票選前三名為「唯一支持我發財」、「除了錢其餘都過敏」、「我想要錢錢那個酷東西」，以年輕世代的創意與幽默感，陪伴民眾渡過防疫時期。

遠東商銀指出，Bankee社群銀行與民眾站在一起，一同抗疫，從5月3日至5月29日，在FB、IG粉絲團將，進行多波贈口罩抽獎活動，三款限量共創金句口罩共計抽出180名。

Bankee社群銀行，首波共創金句口罩活動收到近200件投稿，遠東商銀說明，包括「錢途光明」、「沒錢中請拍打餵食」、「錢有我罩」、「我有錢我驕傲」，發揮疫情當中療癒民眾心靈，保有幽默感，秉持正面積極生活態度，疫情低潮也別忘了要鼓舞自己，未來將持續與客戶並肩同行，共創、共享、共好。