德國汽車製造商福斯集團在周三堅持了今年的財測展望；由於集團的全球生產網絡，協助抵銷了由烏克蘭戰爭引發的供應中斷問題。

與其它工業部門一樣，在新冠疫情和俄羅斯入侵的干擾下，全球汽車業也面臨關鍵零組件短缺的問題，加劇了此前已發生的半導體短缺問題。

福斯集團表示，持續預期今年銷售將增加8%至13%之間，營益率在7.0%至8.5%之間。福斯憑藉著全球生產網絡，能將零件運往最需要的地區或品牌。

集團執行長迪斯(Herbert Diess)說，作為一家真正全球性的企業，福斯在全球主要市場都有充沛的產能。福斯的全球化布局也協助減輕了目前看到的許多負面因素。

福斯也指出烏克蘭衝突和新冠疫情帶來了不確定性，但公司無法預測如果情勢惡化，對業務的全面性影響。

福斯集團目前將旗下品牌劃分為三大集團，分別是一般品牌、高級品牌和跑車品牌；並且在機電系統領域，將鴻海和Stellantis視為潛在競爭對手。

福斯仍預計今年下半晶片供應問題將有所改善。福斯也可能在下半年讓跑車品牌保時捷上市。

福斯公布第一季初步業績，銷售額為627.4億歐元，年增0.6%；銷售數量為199萬輛，年減14.5%；營業利益為83.2億歐元，營益率13.3%，稅後淨利為67.2億歐元。