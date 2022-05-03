陸軍向美國採購的M109A6自走砲案生變，這項川普政府卸任前同意的軍售案，於拜登政府上任後宣布，總金額7.5億美元，成為拜登政府任內首項對台軍售案，但因俄烏戰爭爆發、美生產線排擠，台美雙方協商將以替代方案取代。對此，國民黨智庫國家政策研究基金會國安組副研究員揭仲表示，似乎我國與美國雙邊國安決策階層間的溝通，已產生不小問題。

國防部指出，考量台澎防衛作戰精準打擊火力需求，待完成替代方案研議後，在立法院下會期將併預算案送請審議後執行。換言之，軍方極可能接受美方提議，以海馬士系統取代自走砲的方案。據了解，美方已宣布售我11套海馬士系統，若我方接受替代方案，美將再增售6套給陸軍。

陸軍向美採購M109A6自走砲，川普政府卸任前已同意，但並未宣布，拜登政府上任後才宣布，總金額7.5億美元，是拜登政府任內首項對台軍售案。

至於海馬士多管火箭系統，美方於2021年6月宣布售台11套M142海馬士多管火箭系統(HIMARS)，包含64枚射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)，部署於陸軍六軍團21砲指部，擔任特種飛彈及長程精準打擊火箭任務。全案預算編列151億餘元，自2020到2027年執行。

據《信傳媒》報導，揭仲近日表示，美國決定延後交付M109A6，將導致國軍砲兵射擊指揮自動化程度短期內難以大幅提升，嚴重影響國軍提升本土防衛作戰的能力。

揭仲認為，美國近期一再「建議」我方應採取恢復義務役、建立國土防衛隊等措施來提升國土防衛能力，卻又取消M109A6自走砲軍售案，「這似乎顯示我國與美國雙邊國安決策階層間的溝通，已產生不小的問題」。揭仲坦言，在邏輯上顯得前後矛盾，令人不解。

對於M109A6自走砲軍購案生變，國防部官員2日表示，本案因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運，我方也將持續與美方溝通協調。