有關M109A6自走砲軍售案生變，國防部今（2）日表示，M109A6軍購案因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運，並提供我包含海馬士系統在內，其它更精準與遠程之替代方案選項，我方目前正審慎評估中。

國防部指出，考量臺澎防衛作戰精準打擊火力需求，待完成替代方案研議後，下會期將併預算案送立法院審議後執行。

陸軍向美採購的M109A6自走砲案生變，這項川普政府卸任前同意的軍售案，於拜登政府上任後宣布，總金額7.5億美元，成為拜登政府任內首項對台軍售案。

2021年6月，美宣布售我指11套M142海馬士 多管火箭系統(HIMARS)，包含64枚射程300公里的「陸軍戰術飛彈 系統」(ATACMS)，將部署於陸軍六軍團21砲指部，擔任特種飛彈及 長程精準打擊火箭任務。

美方對我公開宣布的軍售，以往也曾取消或生變，如小布希政府任內宣布售我8艘潛艦，此一軍售案，最後無疾而終。

拜登政府自從去年下半年開始，就在各種不同的軍事與安全雙邊會談中，強調前參謀總長李喜明的「整體防衛構想」（簡稱ODC），以及「非對稱」作戰的重要；傳聞美明確向國安會與國防部表示，除了已經承諾的武器之外，未來軍售的武器裝備，將依ODC構想，不會再給與不對稱作戰不符的武器。

美以售海馬士多管火箭取代自走砲，相當符合ODC的防衛概念。