根據美國官員透露，為降低日益沉重的燃料成本壓力，拜登政府計畫今夏將暫時取消禁售高比例乙醇汽油的規定。

這項決定也意味乙醇添加比例高達15％、被美國稱為E15的混合汽油可以在6月1日到9月15日銷售。目前E15汽油在全美2,300個加油站出售，由於它的高揮發性易在高溫氣候造成霧霾，因此被環保署規定在夏季禁售。

不過鑒於汽油價格不斷高漲，該官員指出，環保署將以俄烏戰爭引發能源供應吃緊為由，解除E15在夏季禁售的命令，這項決定預料在拜登12日造訪愛荷華州乙醇工廠時就會正式宣布。

今年來能源成本居高不下，在民怨不斷高漲之際，美國總統拜登必須盡快尋求對策來解決高油價問題。根據最新民調顯示，由於選民對於飆漲物價深感不滿，今年期中選舉民主黨勢必將陷入苦戰，並可能把眾議院與參議院控制權拱手讓給共和黨。 拜登政府認為，今夏解除E15汽油禁令除了有助減少美國對石化燃料的依賴，並讓開車者有更多選擇。官員估算此舉還可使得當前汽油價格每加侖減少10美分。

不過石油產業人士對於今夏解禁E15汽油真能降低油價依然感到質疑。他們指出混合高比例乙醇的汽油反而讓煉油廠增加更多成本。玉米價格，就如同石油般，受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，今年來價格也大幅飆升。

他們認為真正釜底抽薪之道應是鼓勵美國進行更多石油與天然氣生產的投資。美國汽油協會負責政策、經濟與日常事務的資深副總裁馬奇羅拉（Frank Macchiarola）指出，政府作法並未從實際結構問題著手，只是企圖尋求短期解決之道。

環保人士也對此舉表達反對，他們認為夏季出售高乙醇汽油只會造成更多霧霾，對環境是一大傷害。還有一些人士批評，將穀物轉換成乙醇燃料，將令現今糧食短缺危機更加惡化。