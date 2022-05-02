國軍向美所採購的M109A6自走砲軍售案，最近傳出因產線排擠，美方已告知延後交運，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，未來要採購的武器系統，應該要符合台灣總體的戰略、戰術規劃；同時，郭正亮指出，英國對烏克蘭的援助已經得罪俄羅斯，應該沒太多時間關注台海問題。

郭正亮今天(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，國防部上次對軍購說「四不」，表示國防預算有限，所以要選擇一些真的對台灣防禦有用的武器，二手艦到底對台灣有沒有用？真的有助於我們在海上決戰？郭正亮指出，台灣有很多相關設備要買，比如說無人機，「無人機現在的預算太少，我認為要再增加」，還是要符合台灣總體戰略、戰術規畫。

對於英美討論台海問題，郭正亮直言，實在很難想像英國能扮演什麼角色，英國上次好不容易派了航母過來，結果軍機還跟美國借的，以英國的財力和實際軍備狀況，「防俄羅斯比較重要吧」。郭正亮認為，這次英國大大得罪了俄羅斯，他們提供給烏克蘭的軍備比美國提供的還精良，俄羅斯非常火大，他們恐怕要先擔心北海和波羅的海的局勢，「有時間理台灣嗎？」

郭正亮分析，美國在亞太主要想結盟的對象還是日本和澳洲，或者印度，怎麼會扯到英國？這扯的有點遠。