德國福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)周一在YouTube的一場討論中警告表示，烏克蘭戰爭帶來的天然氣風險，將對福斯位於Wolfsburg市總部的工廠來嚴重威脅。

執行長說，結果可能是福斯將在更久的時間內，將能源供應基礎放在煤炭火力發電廠上。

為了減碳和能源轉型，福斯集團此前努力將總部的發電廠轉換為天然氣使用，認為是更為環保的選擇；當時未考慮到俄烏戰爭和後續的制裁行動。

資料顯示，德國一方面加快對再生能源的投資，一方面又加大對化石燃料的依賴，特別是汽車製造業對天然氣的依賴。

德國汽車製造業一方面向電動車製造轉型，一方面占據了德國能源消耗的30%。根據2021年碳揭露計畫(CDP)的數據，福斯集團有80%的能源消耗是依賴非再生能源，BMW則占了約60%。而整體汽車製造業超過半數的能源消耗是依賴化石燃料，其中又以天然氣為大宗。

儘管各大汽車廠大力增加和發展自己的再生能源發電，但是占其全球能源消耗的極微小部分，福斯集團為1%，賓士和BMW則更低。