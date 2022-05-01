德國總理蕭茲去年12月上任後不到五個月，首次亞洲之行的訪問國家不是中國，而是日本，被德國政界視為強烈的政治信號。

蕭茲公開表示，在歐洲正在發生俄烏戰爭的當下，德國尋求同日本的團結，「作為德國總理訪問亞洲的第一個國家是日本，並非偶然。我們是價值觀上的伙伴。」他指出，俄羅斯入侵烏克蘭是違反國際法和可怕的戰爭罪行，這場與日本共同討論的制裁俄羅斯決定，是包含日本在內的G7成員國所發出的明確信號，強調以此加強對俄羅斯的嚴懲。

與2014年俄羅斯併吞克里米亞後的情況相比，這次日本是制裁俄羅斯戰線的關鍵部分。在亞洲只有日本、韓國、新加坡加入制裁俄羅斯的行列，日本對俄羅斯煤炭實施了禁運。在對俄羅斯制裁上，東京的立場最接近歐洲。

但與德國一樣，日本在石油和天然氣進口上面臨挑戰。

日本號稱為美國最忠實的亞洲盟友，在國際媒體上都能看到日本追隨美國制裁俄羅斯的種種舉措，岸田文雄一再公開宣布追加對俄羅斯的制裁，與前日本首相安倍晉三當年的親俄路線迥異。而德國因為過度依賴於俄羅斯的天然氣等能源，所以只能一邊制裁，一邊繼續向俄羅斯購買能源。相較之下，表面上看起來似乎日本在制裁俄羅斯方面比較配合美國，但觀其細節，其實日本並非毫無保留的支持美國，而德國或許正在逐漸往呼應美國的方向調整。

日本經濟產業大臣萩生田光一4月1日在閣僚會議後的記者會上表示，日方不會退出俄羅斯遠東地區薩哈林島的石油天然氣開發項目「薩哈林1號」和「薩哈林2號」，以及北極地區的液化天然氣（LNG）項目「Arctic LNG 2」。萩生田光一並表示，日本不會退出俄羅斯的石油和液化天然氣（LNG）開發項目，顯示出日本在能源安全與俄烏戰爭之間的制裁中，顧及國家的經濟利益而有所權衡。

萩生田光一針對有關日方持有權益的「薩哈林1號」和「薩哈林2號」指出，在能源價格飆升的情況下，可以比市場更便宜地採購到能源，他說：「這是一個對能源安全來說極為重要的項目」。

英國、法國同樣有參與這項天然氣開發的項目，但是英國跟法國都因制裁俄羅斯而先後退出了，日本卻繼續保留參與。

另一方面，目前能源最依賴俄羅斯的德國，正在想盡辦法降低對俄羅斯能源的依賴，甚至表態在2023年就將中止向俄羅斯採購天然氣。反觀日本一方面制裁，一方面卻不退出開發項目， 兩者之作為足以顯示戰略與經濟的雙重顧慮之平衡差異。

由此可見，在新全球化的時代中，每一個國家的經濟合作都是你中有我、我中有你，戰略上的顧慮是一個層面，然而經濟上的現實更是不容忽視的，任何一個號稱美國盟友的國家，都不可能單單因為美國的戰略主導，就隨意的改弦易轍。（作者為台灣國際戰略學會研究員）

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