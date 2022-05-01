昭和初期，在日本青森縣一個名為「杉澤村」的村莊，發生了一起慘絕人寰的屠殺事件，主持人戴立綱說，在深夜中一名男子突然發狂殺死了全村的村民，隨後便自盡。由於事態嚴重，日本政府決定隱蔽這起事件，並將這起事件的所有紀錄全部抹殺，這個村莊從地圖上也一併抹去。雖然地圖沒有杉澤村，但廢棄村莊內的建築物與殘留的血跡仍然存在，由於冤氣太重因此被人稱為惡靈之村，相傳進去的人都無法再出來。

在杉澤村的入口有著一座鳥居以及類似骷髏的石頭，那裡還被放置著一個告示牌「從這裡進入裡面的人，將無法保證性命安全」。這個都市傳說原先只有青森縣的少數居民知道，後來才在網路盛行，直到2000年8月24日富士電視台的特別節目播出之後才全國知曉。不過究竟有沒有杉澤村這個地方呢？富士電視台雖然多次製作特輯但最終仍沒有確切答案，由於地圖上並無「杉澤村」，文獻亦無屠村相關的紀載，因此很難斷定這是真實發生的事件。不過由於這起事件與1938年發生在岡山縣的津山事件極為相似，時間也吻合，因此普遍被認為是這起都市傳說的雛形。

津山事件案發地點就位於日本岡山縣貝尾村（今津山市），兇手一名年僅22歲的男子都井睦雄，在1938年5月21日深夜獨自一人屠殺全村，造成30人死亡，3人輕重傷，隨後都井於附近山上飲彈自盡。都井在身旁留下了一封遺書，並且家中也留有兩封遺書。從生還者的說詞以及遺書中終於拼湊出他殺人的動機。

都井於1917年出生於岡山縣，在他出生不久後父母就因肺結核離開人世，留下了都井和姊姊兩人，在他6歲時遷回了祖母的故鄉貝尾村，並由祖母一手撫養長大。都井的祖母非常溺愛都井，時常讓他待在家裡來陪伴自己，甚至不讓他上學，但都井終究還是需要上課的，因此他比其他同齡孩子晚了一年才就學，即使如此，祖母還是經常以各種理由讓他請假在家，好在都井的成績相當優秀，並沒有遭到排擠或被刁難，老師也鼓勵他直升中學，可惜遭到祖母反對，於是都井小學畢業後就中斷了學業。而他到了當兵年紀，在體檢時被軍醫判定得肺結核，消息傳開後遭村民排擠，讓都井懷恨在心，於是開始計畫殺死全村造成慘絕人寰悲劇。