37歲泰國美艷女星Tangmo，2月24日陪同3位富商、1位名媛、1位女經紀人，乘坐豪華遊艇出遊湄南河，未料不久後Tangmo卻在船尾墜河失蹤，溺水畫面曝光後，出現多處疑點，甚至有人指稱根本是謀殺，而Tangmo的落水案經泰國警方調查後，26日請來Tangmo媽媽和律師召開記者會，並公布長達2000多頁的偵查報告，曝光事件的經過。

泰國女星Tangmo擁有傲人S曲線身材，落水案爆發後震驚全泰。(圖/Tangmo IG)

Tangmo有位帥氣圈外男友，經營一家服裝店，追悼會時曾曬出兩人婚戒。(圖/Tangmo IG)

事發當時，同船5人稱Tangmo是為了尿尿才意外落水，對此Tangmo媽媽曾說，女兒在船上穿的是連身緊身衣，遺體被打撈上岸也穿著，這種衣服若如廁要全部脫下，貴為女明星怎麼會光著身子小便，不過後來Tangmo媽媽受訪時表示，願意完全放下這起憾事，但要向富豪索賠3000萬泰銖，答應不再追究富豪責任，不過泰國警方仍持續調查落水一案。

而在26日的記者會中，泰國警方公布約30分鐘案件影像紀錄，詳細播放Tangmo從上船、在快艇哪一處落水，還有屍檢傷口結果、身亡前後的所有活動軌跡。經警方調查，Tangmo確實因溺水身亡，腿部的傷口和船隻螺旋槳相符，決定按照過失致死罪嫌，控告5名涉案人過失致死，經紀人還被控告偽證、破壞證據。

各界對落水一事，投出質疑眼神。(圖/Tangmo IG)

泰國女星Tangmo案件疑點重重。(圖/Tangmo IG)

其實之前在法醫調查報告中，曾經提到Tangmo頭部無重擊跡象，不過網路上實在有太多謠言，還曾有段畫面是Tangmo在水中掙扎想上岸，卻被撞見的友人見死不救，讓陰謀論不脛而走；此外Tangmo媽媽收了3位富豪巨額賠償，竟選擇不追查，讓許多粉絲都不能接受。最終經警方2個月完成偵訊調查，仍將Tangmo落水一事視作人為過失，下個月27日將在檢察院辦理起訴程序。