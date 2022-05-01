大陸新華社4月30日刊出烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的書面專訪，庫列巴在專訪中提議中國大陸擔任烏克蘭的安全保障國。

他說烏克蘭將布達佩斯備忘錄視為烏克蘭重要的安全準則，只可惜這份備忘錄並未給烏克蘭帶來真正的安全。他指出基輔目前正在研究包括從大陸在內等聯合國安理會常任理事國及其他大國獲得安全保證的可能性，「我們提議中國成為烏克蘭安全的保證者之一，這是我們對中華人民共和國尊重和信任的標誌。」

俄羅斯外交部網站同日也刊出俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受新華社專訪的內容，他說俄烏代表幾乎每天都透過視訊協商可能的和平協議草案，他提到這份文件應該包含後衝突狀況，包括烏克蘭的永久中立、非核、不結盟、非軍事化地位及安全保障，他也提到協議中也應該包含去納粹化、承認新地緣政治現實、解除對俄羅斯的制裁及俄語地位等問題。

他說其中一項解決辦法就是設立包括俄羅斯、中國大陸等聯合國安理會常任理事國在內的擔保機構。