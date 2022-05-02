西方制裁俄羅斯後，許多國家紛紛尋找新天然氣來源。雖然海外對美國天然氣需求大增，但其輸送天然氣管數量不足，令供應量增幅放緩，讓人擔心美國無法滿足市場需求。

紐約天然氣近月期貨價2日盤中每百萬英熱單位（mmBtu）上漲1.6％報7.47美元，接近4月18日收盤7.82美元創近十四年新高水準。

俄烏戰爭自2月底爆發以來，歐洲逐步放棄使用俄國燃料而不斷採購美國天然氣，讓美國氣價累計飆漲約50％。專家預測今年氣價平均mmBtu為4.24美元創八年來均價新高。

美國為全球最大天然氣生產國，但能源公司抱怨兩大產區阿帕拉契和西德州沒足夠天然氣管往外輸送，讓供應量增幅放緩。

阿帕拉契地區2021天然氣供應量年占美國總量約37％。但天然氣管數量不足讓供應增幅放慢，嚴格環保要求等因素又令油商難以興建新管線，讓能源公司愈來愈難把賓夕法尼亞、俄亥俄和西維吉尼亞等州新開採的天然氣輸送出去。

位於西德州的美國天然氣第二大產區二疊紀盆地的天然氣管輸送容量已滿，專家指出若短期內沒有開始興建更多新管線去輸送新增天然氣的話，該盆地明年天然氣供應量成長幅度將大幅放緩。其去年供應量占全美約19％。

新天然氣管施工緩慢拖累美國2020年和2021年天然氣產量平均增幅下降至4％。其中二疊紀盆地產量2012年到2020年間平均每年成長17％，但2021年放緩至成長8％。