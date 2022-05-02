德國新總理蕭茲（Olaf Scholz）上任僅4個多月，就在外交路線上做了很大的轉變。有別於前任的梅克爾，他首次的亞洲行第一站直接跳過以往的外交戰略重心中國，而選擇到日本訪問。此舉被視為是德國改變亞洲戰略的政治訊號，由於俄烏戰爭的局勢，德國也開始重新檢討以往的亞洲外交路線。

在蕭茲之前的德國首相梅克爾（Angela Merkel）16年任內訪問過中國12次，每一次訪問都會帶著一個龐大的商業顧問團，但她任內只訪問過日本5次。由此可見，梅克爾的亞洲政策重心就是中國，因為德國的市場貿易對中國的依存度極高，特別是在汽車市場、電機產品市場等領域。

俄烏戰爭改變德國亞洲外交

然而，俄烏戰爭爆發之後，使得德國過去的外交戰略受到檢討與批評。

依照過去德國的外交戰略，基本上是能源依賴俄羅斯，貿易依賴中國。俄羅斯對烏克蘭的侵略讓德國受到相當大的衝擊，讓德國重新審視，若將戰略重心繼續放在中國與俄羅斯兩個專制國家是否得宜。特別是若中國以武力侵台，片面改變印太地區的現狀，影響了重要的海上航線，將直接損害德國的經濟利益。

其實德國在梅克爾執政的2020年9月就提出了德國版的印太戰略，旨在加入美國陣營，共同圍堵中國，促使中國能夠遵守所謂自由主義國際秩序與經貿規則。但德國也明白，要修正這些錯誤，只依賴歐美內部市場是不夠的，亞洲被視為未來全球經濟的重心，進軍亞洲的選擇，日本的確是歐盟、德國的首選。

去年４月德日舉行了首度的國防與外交２加２會談，蕭茲這次訪日等於是將和日本的對話提升至元首級直接磋商的層面，另一方面也為6月底將在德國巴伐利亞州的埃爾茂宮（Schloss Elmau）舉行的Ｇ７峰會進行事前的溝通，與7國中唯一的亞州代表先行通氣。

德、日雙方在這次會談後宣布將盡快舉行第二次的國防與外交２加２會談，並同意建立一個由雙方領導人參與的政府間磋商機制。雖然由於日本的政府閣員常常必須出席國會，磋商機制不太可能定期舉行，但已將目標訂在明年舉行首次的高峰會議。德日元首此次的會面，無疑是確認在深化雙邊合作的背景下繼續密切合作。如同蕭茲所言，此行也是一個明確的政治信號，即德國和歐盟將繼續並加強在印太地區的參與。

歐洲國家積極參與印太事務

在歐洲除了德國之外，法國、荷蘭都有各自版本的印太戰略，也各自在加強與日本、韓國、印度的關係。不僅如此，歐盟也有相同作為，已經脫歐的英國也有自己的印太戰略。由此可見，早在烏俄戰爭發生之前，歐洲整體就已經逐步地建構其印太戰略。基於經濟利益，歐洲各國很怕掐著貿易通道的南海，被中國海軍給牢牢的箝制住，所以一定要在中國於南海擴張主權的既定事實發生之前，強化歐洲在亞太地區、印太地區的參與，以獲得相當的話語權。

蕭茲一反以往梅克爾的亞州政策路線，打破以中國為優先的傳統，首次亞洲行選擇的是亞洲經濟最強大的民主國家日本，而不是體制上的競爭對手中國。他強調將與歐盟積極參與實現自由印太相同價值的作為，推估未來大約一年的時間內，歐洲將有更多國家陸續展現對於參與印太地區各種事務積極活動。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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