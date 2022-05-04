全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate歡慶星際大戰日，推出三款以波巴·費特（BobaFett）、古古（Grogu）和曼達洛人（The Mandalorian）設計的收藏版硬碟（HDD）。這三款產品為Seagate特別授權儲存裝置系列的最新成員，於今日星際大戰日推出，與粉絲共享「願原力與你同在」的精神，讓收藏家和科技愛好者能把玩手上這款來自銀河的珍貴碎片。

Seagate商業與行銷資深副總裁Jeff Fochtman表示，我們很高興持續與盧卡斯影業合作，為遊戲玩家和《星際大戰》的愛好者帶來這三款全新的象徵性產品。不論是外觀設計或其功能，都能為《星際大戰》愛好者的戰備基地注入一股全新的力量。

這三款特別版Fire Cuda外接硬碟加入《星際大戰》Beskar Ingot Drive的行列，透過三種獨特的美學設計，分別呈現出不同傳奇角色的獨特個性：傳奇賞金獵人波巴·費特帥氣無比、古古快樂淘趣，以及曼達洛人榮譽至上。硬碟上搭配可自訂RGB LED燈效，且各款設計均預設不同角色的代表燈光色：波巴·費特是耀眼無比的紅色、古古是絢爛的藍色、曼達洛人則是大膽無懼的深藍色。這三款硬碟皆提供可自訂的燈效功能，讓遊戲玩家和《星際大戰》愛好者即使在家也能向遙遠銀河系致上最高敬意。

Fire Cuda外接式硬碟提供2TB容量，並相容於PC、Mac、PlayStation和Xbox，讓科技愛好者能夠盡情儲存各種媒體、檔案和遊戲，無需擔心作業系統問題。採用通用相容的USB3.2 Gen1提供快速傳輸速度，並以USB匯流排供電，輕巧設計，最適合想要隨身攜帶一款亮眼硬碟的《星際大戰》愛好者。特別版硬碟皆附有Seagate的三年有限保固和三年資料救援服務（Rescue Data Recovery Services），使用者都能毫無後顧之憂地踏上任何冒險旅程。

此三款全新收藏版硬碟於五月在台開賣，價格均為新台幣2,888元（2TB）。《星際大戰》粉絲也能趁著今日星際大戰日築起屬於自己的完整《星際大戰》遊戲世界。