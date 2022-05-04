全球數位儲存領導品牌宇瞻科技近期推出專為影音創作者及頂級遊戲玩家打造的AS2280Q4U M.2 PCIe固態硬碟，此款產品採用PCIe Gen4 x4最新極速介面，以7,400 / 7,000 MB/s的神級效能，再創PCIe Gen4 SSD的速度巔峰！搭配高質感金屬散熱鰭片，可有效降低SSD溫度維持最佳讀寫效能，無論是尺寸、讀寫速度及支援容量皆符合PS5容量擴充規格，可輕鬆擴充主機空間。全系列產品更提供5年全球保固，無疑是遊戲玩家及影音創作者擴充儲存容量的優質首選。

AS2280Q4U搭載PCIe Gen4 x4最新高速介面，符合NVMe 1.4標準，讀寫效能最高可達7,400 / 7,000 MB/s，和高階PCIe Gen3 SSD相比速度提升1倍，傳輸速率更是SATA SSD的15倍快！提供遊戲玩家與影音創作者無與倫比的神級效能。

AS2280Q4U採用立體堆疊技術的3D快閃記憶體，提供高達2TB大容量儲存空間，效能及尺寸皆符合PS5容量擴充規格，幫助玩家輕鬆擴充儲存容量。搭配宇瞻附贈的高質感金屬散熱鰭片，特殊導流切工設計，可有效降溫達35％，使系統避免熱當、維持最佳讀寫效能，滿足遊戲、影音創作或5G應用的高速運算需求。

AS2280Q4U內建多項防護技術，有效確保資料正確性與穩定性，採用SLC Caching運用先進的分層快取架構提升產品的速度表現。搭配內建的先進平均抹寫技術（Wear Leveling）與自動錯誤校正ECC功能，不僅能夠延長SSD使用壽命、提升運作穩定性，更可確保產品在長期使用後仍維持一致的效能，為玩家提供完美的遊戲體驗。AS2280Q4U提供5年全球保固，為消費者提供最安心的保障。