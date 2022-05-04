最新數據顯示，長榮海運現有運力TEU（20呎櫃）已超越日本最大貨運商ONE擠進全球第六名，好消息加持，長榮今（4日）股價上漲5元（或3.41%）至151.5元，持續穩居航運股的股王寶座。此事引起網友們熱烈討論，許多人為長榮股價抱屈，甚至刷一排「低調」希望股價能繼續低調漲，「怕了，還是低調一點比較好。」

海運諮詢機構Alphaliner最新統計資料顯示，長榮現有運力達到150.96萬TEU，已小勝ONE海運公司69TEU，全球運力排名往前推進一名至第六名，且若未來長榮持續有新船下水，雙方差距還會再擴大。

長榮昨（3日）超車萬海成為航運股的股王，今股價持續上衝，終場收漲5元（或3.41%）至151.5元，話題引發PTT網友們熱烈討論，許多人紛紛留言刷一排「低調」，希望股價能繼續上漲，「怕了，還是低調一點比較好」、「別這樣啊大哥，很多人都想等翻身」、「拜託低調，還在船上」、「終於收盤了，今天低調噴出爽爽」、「低調，兩百塊的山上冤魂一狗票。」

不僅如此，還是有網友為長榮的股價抱屈，「日本是三家合併，阿榮一打三真的猛」、「早就跟你說Strong Buy!不要不信」、「營收美夢，股價噩夢」、「上看三百，見綠就買，睏霸數錢」、「賺到流湯，必上800。」