昨（2日）台股因勞動節補假而休市一天，今（3日）恢復交易後，台股以16593.21點開出，下跌1點，隨後翻黑跌超過40點，台積電下跌3元觸及535元，聯發科小漲1元，航運三雄長榮、萬海及陽明皆出現近1%的漲幅。

上周五美股暴跌超過900點，周一則持續出現震盪，道瓊盤中雖一度大跌超過500點，但尾盤獲買方拉抬，終場收漲84.30點（或0.26%）至33061.50點，那斯達克指數漲201.42點（或1.63%）至12536.02點，標普500指數上揚23.45點（或0.57%）至4155.38點，費城半導體指數漲102.50點（或3.51%）至3022.24點。

由於近期台股波動劇烈，金管會主委黃天牧也喊話投資人「注意風險，審慎選股」此外，他也以舉遛狗理論表示，「台股年初以來大約下跌8%多，相較鄰近國家較為收斂，且遛狗理論，股價為狗基本面是主人，狗跑來跑去，就像價格變動，最終仍是回歸基本面。」

台股4月29日終場上漲172.8點，收在16592.18點，成交值2554.92億。三大法人合計買超60.12億元，其中自營商賣超15.18億元，投信買超10.46億元，連續13個交易日買超台股，外資及陸資買超64.84億元，終結連5日賣超。