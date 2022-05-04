網路家庭集團PChome昨（3日）公布第一季財報，本業營運與去年同期相比有不小落差，其中營業利益120萬年減99.16%，等於一天只賺約1.3萬，此事引起網友們熱烈討論，許多網友認為，網家出貨速度與價格都不再具優勢，加上網站介面不好用，才會造成客戶流失，「很不妙，各方面優勢都沒了。」

網家財報顯示，第一季稅後虧損3208萬，每股虧損0.25元，呈現連虧2季狀態，不過虧損較上季的1.78億收斂，此外，網家第一季合併營收為117.09億元，年增1.91%，營業毛利14.33億，年增9.79%，毛利率12.24%，年增0.88%，但營業利益僅120萬，年減99.16%，營益率0.01%，其中營業利益衰退，被認為本業表現不如預期。

網家表示，由於主力產品 3C類受到供應鏈短缺且到貨延誤影響，導致第一季營收成長深受限制，且商品促銷與行銷推廣費用仍較高。網家也強調，近一季來持續調整產品組合和毛利結構，調整效益已逐步發酵。

網家頻傳虧損，此事引起PTT網友們熱烈討論，不少人認為，網家的購物介面不好用，無法吸引消費者上門，「介面不改怎麼會想逛，垃圾介面擺在那」、「那種爛介面不改，我就一天不用，自我感覺良好的公司」、「不敢相信有人會為那種介面講話，有夠難用」、「介面不好用，不夠直覺」、「看到介面就不想用了」、「介面爛、搜尋差，連最自豪的24H也越來越差，價格又硬。」

此外，商品較貴、到貨時間較慢也被認為是無法吸引客人的關鍵，「介面絕對不會是問題，價格才是，而且之前運送速度整個比較慢」、「介面影響不大，價格、免運門檻及速度才是關鍵」、「以前pchome到貨速度屌打momo現在連這優勢都沒了」、「PC以前至少還贏在出貨速度，現在連這都沒了，慘」、「較慢比較貴我幹麻跟你買？毫無護城河，只能軍備競賽。」