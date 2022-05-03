全球晶片荒問題難解，使得多項產業都面斷鏈危機，為了避免經濟持續受到衝擊，各國紛紛尋求晶片自主，分散晶片製造過度依靠亞洲的風險。日媒今（3日）披露，日本與美國有意深化在先進製程上的合作，並考慮合作生產2奈米晶片為首要目標，盼能減少對台積電、三星等台韓廠商的依賴。

日經亞洲評論報導，美國與日本政府已接近談妥生產2奈米晶片的合作，同時他們也在研究一個運作模式，不只要防止技術洩漏更將大陸因素考慮在內。日本經濟產業大臣萩田晃一已經啟程訪問美國，行程將會見美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）雙方交流的同時，可能會進一步宣布晶片合作計畫。

報導指出，美日雙方之所以選擇加深先進半導體的生產合作，在於他們都擔心對台灣和其他供應商出現過度依賴的狀況，並積極尋求來源多樣化。目前台積電是2奈米製程的領先開發者，而IBM也在2021年宣布完成2奈米的原型開發。

此外，先前日本政府已經邀請台積電在九州熊本市建廠，不過該廠是採用12至28奈米的成熟製程，並非先進製程，因此美日合作先進製程，會是日本邀請台積電設廠後的下一步計畫。

報導提到，日本和美國希望在2奈米晶片生產上能追上台灣和韓國企業，並在先進製程領域成為產業領頭羊。現階段英特爾在先進製程落後台積電和其他公司，而日本的晶片製造商較少，但用來生產晶片的半導體設備和材料實力雄厚，日本加強跟美國晶片合作，顯示對國內開發和晶片業生產薄弱的擔憂。