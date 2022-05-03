俄羅斯向烏克蘭發動戰爭，雙方至今仍未停火，西方國家祭出經濟制裁聲援烏克蘭，反制俄羅斯的行動。不過近日卻傳出俄羅斯富豪Oleg Tinkov因公開抨擊俄羅斯入侵烏克蘭的行動而被當局盯上，甚至要求他繳出旗下銀行的35%股權，且不得商討補償方案，此事讓他相當沮喪，並開始擔心生命受到威脅。

紐約時報報導，Oleg Tinkov先前在社群軟體Instagram上公開批評俄羅斯及入侵烏克蘭的行動，「我看不到這場瘋狂戰爭的任何受益者，無辜的人和士兵正在死去，請停止這場屠殺，並保持理性和人道精神。」

此舉讓他成為俄羅斯當局緊盯的對象，隨後馬上傳出Oleg Tinkov將家族銀行的35%股份賣給富豪Vladimir Potanin，Oleg Tinkov出面證實此事，並強調是克里姆林宮強迫他進行甩賣，「我無法討論價格更不能談判，就好像人質一樣。」

Oleg Tinkov接著表示，當他發表對烏克蘭戰爭的評論後，普丁政府聯繫旗下Tinkoff銀行的高層，並威脅如果不跟Oleg Tinkov斷絕關係，銀行就會被收歸國有。

Tinkoff銀行在Oleg Tinkov受訪後馬上發聲明否認此事，強調該銀行的領導層並沒有受到任何威脅，「Oleg已經很多年沒有來莫斯科了，沒有參與公司的生活，也沒有參與任何事情。」

Oleg Tinkov並沒有透露他從售出35%股份中獲得了多少報酬，但他認為他被迫只用真實價值的3%價格就將股份售出。此外Oleg Tinkov也擔心他人身安全，「朋友提醒我應該擔心自己的生命後就聘請了保鑣，我雖然從白血病中倖存，但或許克里姆林宮會殺了我。」

Oleg Tinkov在2006年創立Tinkoff銀行，根據富比士Forbes統計，Oleg Tinkov身價最高曾達77億美元，而Tinkoff銀行是一間虛擬銀行，不提供實體服務，同時他們也是俄羅斯第二大信用卡發卡機構及全球最大的虛擬銀行。