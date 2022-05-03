因應台積電將落腳楠梓產業園區，緊鄰的油廠國小擬改制為科學實驗中學小學部，高市議員陳善慧2日指出，預定招收2成社區生、8成楠梓園區員工子弟，引發地方強烈反彈。高雄市長陳其邁今（3）日再度滅火指「這是錯誤訊息」，目前尚未定案，三地點評估中，強調不會影響原有學區、社區學生受教權。

高市議員黃文志今日總質詢指出，外傳改制後僅提供2成名額給社區學生，他擔心社區居民受教權受損。陳其邁答詢時說，改制實驗中學目的是讓在地學子有良好的教育環境，同時滿足附近科技廠的員工子女就學，至於謠傳入學比例，為外縣市實驗中學入學比例，油廠國小改制及入學比例仍屬討論階段。

「我們的原則是以不影響學區就學人口來做規畫！」陳其邁受訪時強調，這個是錯誤的訊息，現在地點都還沒決定，也不一定是在油廠國小，目前有3個備選地方在評估，預算是由科技部來支應，屬於國立實驗中學，再由地方進一步規畫。

陳其邁指出，以其他縣市設立的實驗中學經驗來說，過去的科學園區都在荒郊野外，社區人口本來就不多，但高雄比較不同，是在市區，所以設置的大原則，不會去影響原來在社區或學區就讀學生的比例。

教育局強調，高雄市目前在確保原有學區學生就學權益原則下，與科技部協商實驗中學的設立，尚在評估階段仍未有定案。另也強調，並無所謂社區學生與園區員工子女入學比例為2：8疑慮，各園區均視兼顧員工子女與社區就學的衡平訂定相關新生入學事宜。

教育局指出，既有學校轉型為本市實驗中學國小部過程中，為保障現有學區學童就學名額不受影響，以新建校舍教室擴增未來科技園區員工子女就學名額方向溝通，並爭取保留學校歷史及現行結合社區文化發展的課程。

針對改制後的優點，教育局提及，轉型後學校年度經費由科技部預算直接挹注，預算將較市立國小為多，軟硬體設備更新較為快速。孩子們所獲得的學習投資和機會將大幅提高，教學品質也能提升。

為完整保障教師權益，教育局正研擬於現有國小轉型後10年期間，留原校教師若欲申請調動，將比照市內教師進行相關介聘程序，不影響教師年資計算及生涯規畫。