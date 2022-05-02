雖然長輩們沒有美術基礎，但在黃為立風趣循循善誘下，也能繪出屬於自己的花花世界。（台南市政府秘書處提供／張毓翎台南傳真）

雖然長輩們沒有美術基礎，但在黃為立風趣循循善誘下，也能繪出屬於自己的花花世界。（台南市政府秘書處提供／張毓翎台南傳真）

相關作品5月2日至31日展出在民治市政中心一樓大廳。（張毓翎攝）。（張毓翎攝）

油畫家黃為立師生油畫聯展特別印製限量的作品圖集明信片，在現場義賣。（張毓翎攝）

油畫家黃為立指導社區均齡73歲以上銀髮族，彩繪大自然花朵，雖然長輩們沒有美術基礎，但在黃為立以「色彩比線條重要」的概念循循善誘下，也能繪出屬於自己迷人的花花世界，相關作品將展出在民治市政中心一樓大廳，2日長輩們到場協助布展，看到自己作品展出，心中無比感動。

黃為立專長為油畫，擅長如木雕、裝置藝術等媒材創作，長年投入國小藝術扎根教育，曾連續2年獲台南市政府頒發藝術教育貢獻獎，近年將藝術觸角擴及其他年齡層，指導台南市東山區高原、青山社區及新營市南紙里等3地平均年齡73歲的樂齡銀髮族，拿起畫筆描繪大自然花朵。

黃為立表示，繪畫對多數長輩而言是新鮮事，如何將鋤頭或煎匙換成畫筆，需要勇氣與鼓勵，不過其實他們年紀雖長，但身體都健朗，記憶力也很好，因為沒有美術基礎，所以引導他們「色彩比線條重要」，以輕鬆的心情，憑著感覺隨興把心裡想表達的花畫出來。

黃為立說，這次展出35件油畫作品中，34件皆出自於社區長輩，其中有一幅作品《玫瑰》是由南紙里的學員薛美珠所畫，這名學員創作時，鼓勵她不要想說要「畫玫瑰」，就一定要「畫到像玫瑰」，所以當初她在畫時，以戀愛的心態去詮釋玫瑰，很有趣。

黃為立所指導社區長輩的師生油畫聯展「當我們老在一起」5月2日至31日展出在民治市政中心一樓大廳，本展特別印製限量的作品圖集明信片，在現場義賣，所得將全數捐給慈善團體。