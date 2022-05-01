高雄燕巢區金山里長期投入社區改造，里長林順輔與志工們共同努力將閒置空地綠化，截至目前綠美化面積已超過1200平方公尺，固碳量達4萬500公斤CO2e，今年度獲環保署評定為永續家園長期參與型村里，高市府環保局鼓勵更多社區邁向綠色生活，截至4月底，高雄已有509處社區加入計畫，預計今年度至少再增加30處社區加入永續家園行列。

國發會今年3月30日公布2050淨零排放路徑及策略總說明，高市府環保局持續鼓勵更多社區邁向綠色生活，截至4月底共計有509處社區加入計畫，預計今年度至少再增加30處社區加入永續家園的行列，以「因地制宜、特色亮點」打造社區專屬特色亮點。

高雄燕巢區金山里長期投入社區改造，也於今年度獲環保署評定為永續家園長期參與型村里，林順輔與志工們將里內閒置空地綠化，同時復育環境，種植光臘樹等多樣性樹種，吸引獨角仙及各類昆蟲到此定居，截至目前，金山里綠美化面積已超過1200平方公尺，固碳量更達4萬500公斤CO2e。

另外，金山里特別執行無患子培育工作，並將果實循環再利用做成清潔劑，藉此提倡環境友善理念，也在社區創設低碳旅遊規畫，結合環保小學堂、農村DIY體驗及鐵馬驛站，並規畫泥火山惡地巡禮、一日果農芭樂體驗、古早土角厝及雞冠山生態踏查等4條旅遊行程路線，提供民眾體驗低碳生活。

環保局局長張瑞琿強調，高雄市自2015年推動低碳永續家園計畫，共計減少達24萬7千公噸碳排放量，約637座大安森林公園每年的碳吸附量，更節電22萬度，並扣合SDGs11建構，具包容、安全、韌性及永續特質的城市，讓高雄成為更宜居、低碳、永續的綠色城市。