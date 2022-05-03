台股今年初開盤迄4月底共75個交易日，集中市場總成交值為22兆5,507.63億元，市場日均值3,006.77億元，股票成交量週轉率為42.12％。群益證券本周看好五大題材類股，包含：網通股、伺服器股、再生能源+綠能股、農糧股、貨櫃+散裝+航空股等，看本周台股指數區間為16,400-17,000點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.指數自3月底17,770點起跌，4月底低點到16,219點，下跌超過1,500點，主因是美國科技股大跌與美元指數上漲，引發外資減碼，在內資持續偏多，跌深易出現反彈。

2.4月下旬聯電財報優於預期，股價強勢反彈，而且4月中旬起外資對聯電已停止賣超動作；聯發科財報亦優於市場預期，特別是展望自信認為手機市場下修到零成長，但聯發科市占率仍會提高。大型科技股股價止穩，指數由急跌轉為震盪整理。

3.銀行與一般投資人持續加碼台積電，使得1月起台積電累積跌幅小於台積電ADR累積跌幅，4月底台積電ADR止穩與現股折價收斂，代表外資減碼台積電壓力降低。