5月繳稅資金需求旺季，又逢本土疫情進入高峰期，金融機構相繼祭出信用卡及貸款減壓優惠，以及卡友宅居生活小確幸方案。開發金(2883)旗下凱基銀宣布，刷卡繳綜所稅最高6期0利率，當月一般消費滿1.5萬元，無需登錄即可獲得額外0.58%刷卡金。信貸提供免開辦費、額度最高800萬元方案，額度型貸款則有隨借隨還不綁約、前90天超低利0.01%方案。第一金(2892)旗下第一銀卡力挺卡友宅居生活，推出網購、美食外送與稅款等多項優惠，使用一銀卡叫外送最高優享15％回饋，民眾可多利用線上刷卡服務，落實防疫同時也能享刷卡金回饋。

根據凱基銀行內部大數據庫分析，有近3成卡友透過分期繳稅減輕負擔，其餘則多選擇刷卡後一次繳清。凱基卡友繳稅免手續費已是回饋基本盤，有所得稅分期需求的卡友不限稅額均可選擇分3、6期0利率，繳交房屋稅同享不限金額3期0利率、稅額滿3,000元6期0利率優惠。此外，今年只要是刷卡單筆或分期繳綜所稅，5月份新增一般消費滿1.5萬元皆享當月消費金額0.58%刷卡金加碼回饋，每戶最高可獲500元回饋，毋需登錄且無名額限制，再加計原卡片權益最高可拿到1.58%及其他刷卡優惠回饋堆疊！

對於稅金較高或希望增加資金運用彈性度的民眾，可考慮各式信貸方案來滿足需求。相較於多數銀行申辦額度上限300萬元，凱基銀行提供申辦額度最高800萬元、開辦費最低0元的信貸方案，堪稱目前業界少有的高額度信貸！

第一銀行則表示，近期民眾於外送平台刷卡金額較3月增加逾三成，為讓民眾安心防疫，6月底前，於foodpanda、Uber Eats刷卡消費登錄筆筆享10％回饋，若搭配「桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡」或「義享天地聯名卡」單筆滿額加碼5％回饋。5月於 momo購物網、PChome、東森購物、Yahoo等18家電商平台，刷一銀卡精選母親節禮物、採買居家生活日常用品或遠距教學筆電，滿額登錄即送回饋金，其中，momo購物網與PChome刷卡累積分期最高可享「萬」元回饋；若搭配「iLEO信用卡」或「Wonderful星璨卡」至指定網購通路消費，再享2％現金回饋。