富邦媒（8454-TW）27日公布第一季財報，第一季合併營收229.4億元，年增24.9％，創下歷史次高營收規模，營業淨利達10.4億元，年增22.8％，成長動能穩健，歸屬於母公司業主稅後純益達8.26億元，每股稅後盈餘（EPS）4.53元，還原一次性獲益年增21.1％。其中，momo網路購物第一季營運亦創下單季歷史同期最佳表現，年增27.7％。momo會員的黏著度持續提升，活躍會員數年增維持雙位數成長。

富邦媒表示，第一季獲利表現亮麗，主要受惠於營運成長動能，除了受惠農曆春節置辦商機外，momo 38女王節的造節活動亦為營運添柴火。

近來國內疫情升溫，防疫用品與居家健身器材再掀買氣，民生用品如衛生紙則現補貨潮。

momo在會員服務、深化點數經濟耕耘第一季也獲得不小的貢獻，年初momo幣跨足電信「帳單線上折抵」服務，momo幣1元可折抵1元電信帳單費用(最高折抵200元)，至今已有數萬人使用。

momo忠實會員滿額回饋活動方面，繼消費滿額「MyMusic音樂30天免費聽」，獲13萬會員的開通外，3月新增「myVideo豪華月租免費看」服務選項，首月開通約近2,000人。

深獲momo會員喜愛的「momo聯名信用卡」，目前合作商家數已突破1,500家，最高10% momo幣回饋，至今發卡數已突破63萬，momo卡友平均消費客單價較一般會員高出逾3成，具高黏著度。

展望第二季，富邦媒強調，迎來寵媽贈禮商機，momo《寵愛女神節》暖身慶即日起至5月3日精選多項寵媽好物優惠5折起，如dyson吹風機禮盒組、雅詩蘭黛小棕瓶買1送4、新款點睛品黃金串珠等通通有。

除此，momo亦網羅超過500款母親節蛋糕6折起，30家銀行加入母親節檔期，祭出最高回饋20％、整點搶最高999紅包、天天簽到賺momo幣等好康回饋，預估母親節檔期人流較去年同期成長約四成。

屢屢引爆秒殺潮！momo購物網週期購限量「Beauty Box美妝禮盒」第四彈將於5月1日登場， 此次momo攜手「佳麗寶集團(東方美集團)」旗下Kanebo、THREE、RMK、CHIC CHOC、H&W等五大知名品牌，為美妝控一網打盡今夏必備的美妝保養對策， 精選ALLIE EX UV高效防曬水凝乳N、suisai 淨透酵素粉Ｎ、KANEBO 前導煥膚菁華液外，驚喜加碼A、B、C三款品牌明星好物組合，如RMK隔離霜、CHIC CHOC植萃舒活潔顏油、THREE平衡水凝露R等將有機會隨機驚喜獲得。

「Beauty Box美妝禮盒」服務，每盒888元的甜甜價，即可無痛入手總價值超過3,200元專櫃美妝禮盒，「Beauty Box美妝禮盒」的週期購訂閱制，每三個月即會挑選不同品牌新品及熱銷好貨，自動配送給消費者。