母親節即將到來，台灣大哥大29日宣布，5月31日前到台灣大實體或網路門市申辦「自由選」指定專案，眾多商品專案價0元起。其中，台灣大電信獨賣的紓壓神器tokuyo Mini 按摩椅TC-297(普魯士藍)，原價59,800元，專案價4,990元，現省超過5萬元。原價14,600元的Dyson全新溫控負離子吹風機HD08，搭配門號的專案價最低0元。

此外，台灣大「自由選」也提供美妝品、精品等多元品項選擇，包括SK-II青春亮采雙重組(青春露230ml+亮采化妝水160ml)，以及Longchamp Le-Pliage精品拉鍊後背包等優質商品，另外還有Queen Chef韓國礦岩鈦合金鑄造不沾鍋雙鍋，或者是大同10人份不鏽鋼內鍋電鍋-玫瑰金(TAC-10L-DRG)等廚房好幫手，搭配「自由選」專案價同樣都能0元帶回家。

momo會員申辦5G「自由選」專案，可享「mo幣加」優惠，在momo購物網消費滿額，合約期間最高可獲得28,800元momo幣回饋。

台灣大網路門市於母親節活動期間也推出限時加碼優惠，新申辦/攜碼月付599元以上門號案或「好速成雙」專案，有機會抽中5,200元momo幣(共3名)或是520元momo幣 (共10名)，另外，新申辦/攜碼/續約月付999元以上手機案或「自由選」，除了原本贈送momo幣1,000元之外，活動期間額外再加碼520元momo幣(限量250份)。

另外，台灣大「Open Possible聯名卡」卡友在5月31前申辦5G 1,399元以上專案，除享有每月5G電信費最高現金回饋5.5%之外，再送momo幣2,000元。momo幣除了能讓媽咪在momo購物網採買喜歡的商品，還能在MyVideo租、購最熱門的院線電影，甚至每月也能用來折抵電信帳單，享受更便利的付費方式。

台灣大新推出的Disney+「友你真好」專案，用戶加掛Disney+服務且綁約12個月，即可享每月45元的電信帳單折抵，換算等於每月只要再付225元，就能盡情欣賞Disney+豐富的影音內容，若再搭配Open Possible 聯名卡帳單回饋，總計合約期間最高可享超過600元的帳單折抵優惠。